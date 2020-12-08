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08 декабря 2020, 15:47 1751

В Украине ВНО может стать платным: что нового "придумало" Минобразования

08 декабря 2020, 15:47 1751
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Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение
Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение
Фото из открытых источников
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Министерство образования и науки Украины предлагает ввести платное внешнее независимое оценивание из дополнительных предметов.

Такие нововведения были внесены в проект изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания, пишет RegioNews.

В частности, планируется, что участники тестирования, которые хотят сдать больше тестовых предметов, чем установлено Минобразования, будут делать это за свой счет.

Однако пока документ вынесен на общественное обсуждение.

В проект отмечается, что участник ВНО имеет право на прохождение тестирования по установленному числу учебных предметов за счет государственного бюджета. Или сверх установленного Минобразования количества учебных предметов за счет физических и юридических лиц в порядке, установленном министерством.

Как пишет Освита.ua, после одобрения проекта изменений Министерство совместно с Украинским центром оценивания качества образования должны разработать соответствующий порядок осуществления оплаты за составление дополнительных тестов.

Однако учитывая комплексность вопроса о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями участвовать в платном ВНО участники смогут не раньше 2022 года.

Общественное обсуждение предложенных изменений продлится до 21 декабря.

Напомним, ранее в Минобразования назвали дату пробного ЗНО-2021.

Украина образование Минобразования ВНО правительство
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