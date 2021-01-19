Винничане просят предоставить ученикам школ возможность самим выбирать форму обучения

Жительница Винницы зарегистрировал соответствующую петицию

Жительница Винницы зарегистрировал соответствующую петицию

Фото из открытых источников

Петицию с просьбой дать учащимся школ и их родителям возможность самим выбирать форму обучения зарегистрировала винничанка Наталья Макарова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Платформу электронной демократии.

Автор петиции утверждает, что ученики и их родители имеют право сами выбирать, на какой форме обучения получать образование — онлайн или офлайн, ведь такое право предусмотрено Конституцией Украины.

Соискателей образования поставили перед фактом дистанционного обучения без права выбора несмотря на то, что постановлением всего лишь рекомендовано использование в том числе дистанционных инструментов (а не заменять обучение полностью на дистанционное без согласия на то соискателей образования!). Также нарушен принцип бесплатности образования и равенства прав в доступе к его получению, — говорится в петиции.

Автор просит сформировать на временной основе отдельные классы с постоянной дистанционной формой обучения для тех, кто не желает водить своего ребенка в школу из-за боязни вируса. Другие же дети смогут учиться очно.

За два дня собрано 62 из 350 необходимых подписей.

Ранее сообщалось, что в Виннице митинговали против дистанционного образования.

Зато сегодня министр образования Шкарлет сообщил, что после 25 января выпускники школ смогут вернуться за парты. Министерство планирует восстановить полноформатное или смешанное обучение.