Винничане просят предоставить ученикам школ возможность самим выбирать форму обучения
Петицию с просьбой дать учащимся школ и их родителям возможность самим выбирать форму обучения зарегистрировала винничанка Наталья Макарова.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Платформу электронной демократии.
Автор петиции утверждает, что ученики и их родители имеют право сами выбирать, на какой форме обучения получать образование — онлайн или офлайн, ведь такое право предусмотрено Конституцией Украины.
Соискателей образования поставили перед фактом дистанционного обучения без права выбора несмотря на то, что постановлением всего лишь рекомендовано использование в том числе дистанционных инструментов (а не заменять обучение полностью на дистанционное без согласия на то соискателей образования!). Также нарушен принцип бесплатности образования и равенства прав в доступе к его получению, — говорится в петиции.
Автор просит сформировать на временной основе отдельные классы с постоянной дистанционной формой обучения для тех, кто не желает водить своего ребенка в школу из-за боязни вируса. Другие же дети смогут учиться очно.
За два дня собрано 62 из 350 необходимых подписей.
Ранее сообщалось, что в Виннице митинговали против дистанционного образования.
Зато сегодня министр образования Шкарлет сообщил, что после 25 января выпускники школ смогут вернуться за парты. Министерство планирует восстановить полноформатное или смешанное обучение.