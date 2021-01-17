10:29  17 января
В Украине выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
12:41  17 января
Повторные выборы: голосование проходит в штатном режиме, а в Броварах заметили скрытую агитацию
18:06  17 января
В воскресенье боевики лишь раз нарушили "тишину" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
17 января 2021, 16:14 10

Ткаченко рассказал, когда ожидать открытие общественных заведений и кинотеатров

17 января 2021, 16:14 10
Читайте також українською мовою
Вопрос о продлении карантина будет решаться на протяжении весны
Вопрос о продлении карантина будет решаться на протяжении весны
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава министерства культуры Александр Ткаченко объяснил, когда в Украине заработают кинотеатры и общественные заведения. Так, они должны открыть двери для посетителей с 25 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал министра.

Обсудили с Премьер-министром заявление о возможном карантине до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать", - написал министр.

Он добавил, что заведения будут работать с соблюдением всех правил карантина и с учетом статистики заболеваемости в стране.

Ткаченко также сообщил, что вопрос продления карантина будет решаться на протяжении весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав не будет настаивать на продлении карантина после 25 января.

Также сообщалось, что после 24 января карантин не отменят, его продлят до конца февраля.

Минкульт финансы работа кинотеатры локдаун
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »