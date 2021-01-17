Ткаченко рассказал, когда ожидать открытие общественных заведений и кинотеатров

Вопрос о продлении карантина будет решаться на протяжении весны

Вопрос о продлении карантина будет решаться на протяжении весны

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Глава министерства культуры Александр Ткаченко объяснил, когда в Украине заработают кинотеатры и общественные заведения. Так, они должны открыть двери для посетителей с 25 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал министра.

Обсудили с Премьер-министром заявление о возможном карантине до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать", - написал министр.

Он добавил, что заведения будут работать с соблюдением всех правил карантина и с учетом статистики заболеваемости в стране.

Ткаченко также сообщил, что вопрос продления карантина будет решаться на протяжении весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав не будет настаивать на продлении карантина после 25 января.

Также сообщалось, что после 24 января карантин не отменят, его продлят до конца февраля.