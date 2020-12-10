На зарплаты учителям в регионы пойдет более 51 миллиона субвенции - МОН
Более 51 миллиона гривен расходов образовательной субвенции будет перераспределен между местными бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Так, перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.
Согласно решению, будут перераспределены 51 млн 629,8 тыс. грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в рамках расходов соответствующего региона, а также распределен резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, перераспределение объема образовательной субвенции за счет резерва осуществляется из-за обнаруженных неточностей в данных, которые возникли при предоставлении статистической отчетности и повлияли на формульный расчет объемов образовательной субвенции.
Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда Рада может рассмотреть госбюджет-2021, закон о НАПК и особый статус Донбасса.