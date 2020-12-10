На зарплаты учителям в регионы пойдет более 51 миллиона субвенции - МОН

Это будет сделано с целью избежания задолженности по зарплате педагогам

Это будет сделано с целью избежания задолженности по зарплате педагогам

Фото: из открытых источников

Более 51 миллиона гривен расходов образовательной субвенции будет перераспределен между местными бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Так, перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Согласно решению, будут перераспределены 51 млн 629,8 тыс. грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами в рамках расходов соответствующего региона, а также распределен резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, перераспределение объема образовательной субвенции за счет резерва осуществляется из-за обнаруженных неточностей в данных, которые возникли при предоставлении статистической отчетности и повлияли на формульный расчет объемов образовательной субвенции.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда Рада может рассмотреть госбюджет-2021, закон о НАПК и особый статус Донбасса.