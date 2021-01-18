В правительстве хотят повысить зарплаты работникам органов местного самоуправления

Планируется, что должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4 670 гривен (сейчас - 4 500 гривен)

Планируется, что должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4 670 гривен (сейчас - 4 500 гривен)

Фото: КМУ

Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об условиях оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти (от 9 марта 2006 года № 268). Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Как пишет RegioNews, об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Проектом постановления предполагается пересмотреть самые низкие размеры должностных окладов должностных лиц органов местного самоуправления (ведущему специалисту, специалисту i категории, специалисту II категории и специалисту) областного и районного уровня. Повышение произойдет исходя из условий оплаты труда, установленных для государственных служащих соответствующих категорий и должностей.

В частности, должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4 670 гривен (сейчас - 4 500 гривен).

В то же время должностной оклад председателя областного совета, киевского городского председателя остается на уровне 19 360 гривен.

Напомним, в ноябре 2020 года Зеленский снял ограничения на размер зарплат в государственных компаниях.