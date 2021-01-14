В Ужгороде люди протестуют против повышения тарифов на газ

По словам митингующих, цены слишком высокие и оплатить их невозможно

По словам митингующих, цены слишком высокие и оплатить их невозможно

Скриншот с видео

В четверг, 14 января, в Ужгороде, вслед за другими городами Украины начался митинг против повышения тарифов на газ для населения. На акции протеста возле Закарпатской ОГА собралось уже более сотни человек, они намерены поговорить с председателем.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "112 Украина".

Местные жители, которые вышли на митинг, требуют снизить цены на газ и его транспортировку, они намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. На данный момент, по словам митингующих, цены слишком высокие и оплатить их невозможно.

Кроме участников акции протеста, возле здания ОГА находится большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые следят за мирным течением протеста. Заместитель председателя вышел к участникам митинга, люди требуют прямо сегодня собрать внеочередное заседание сессии и написать обращение к президенту и ВР со своими требованиями. Решение пока не принято.

Напомним, сегодня под Ивано-Франковском люди снова перекрыли дорогу из-за повышения тарифов на газ.