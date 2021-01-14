В случае продолжения локдауна после 24 января Луцкая городская тергромада обратится к правительству со своим возмущением, - мэр

Об этом шла речь сегодня во время внеочередного заседания сессии Луцкого городского совета

Об этом шла речь сегодня во время внеочередного заседания сессии Луцкого городского совета

Фото Волынские новости

Депутаты Луцкого горсовета обсудили введенный в стране локдаун и пришли к согласию обратиться к правительству в случае продолжения жесткого карантина после 24 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынские новости.



На предложение депутатов обратиться к правительству относительно недопущения продолжения локдауна после 24 января, городской голова Игорь Полищук заявил, что локдаун точно не приведет к уменьшению количества заболевания коронавирусом, потому что карантин выборочный.

Эта ситуация вызывает только улыбку у людей, это напоминает шутку. Поэтому люди не относятся к этому серьезно. А бизнес пострадает, – отметил он.

Мэр Луцка подчеркнул, что продолжение локдауна после 24 января крайне негативно повлияет на всех, не только на представителей малого бизнеса.

Поэтому, как только появилась информация о том, что будет продолжен локдаун, я сразу поручил нашему департаменту экономики подготовить соответствующий проект решения. Он уже есть готовый. Однако позже министр здравоохранения Максим Степанов в программе канала 1+1 заявил, что и мысли нет продолжать локдаун. Очевидно, понял, что реакция будет радикальной, – сказал Игорь Полищук.

Он отметил: если локдаун таки продолжат, горсовет направит обращение в Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 января Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому с просьбой отменить локдаун.

В тот же день исполком Николаева обратился к Правительству за разрешением предпринимателям работать в локдаун.

А 13 января Степанов уже говорит, что локдаун не будут продолжать. Он также заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".