В случае продолжения локдауна после 24 января Луцкая городская тергромада обратится к правительству со своим возмущением, - мэр
Депутаты Луцкого горсовета обсудили введенный в стране локдаун и пришли к согласию обратиться к правительству в случае продолжения жесткого карантина после 24 января.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынские новости.
На предложение депутатов обратиться к правительству относительно недопущения продолжения локдауна после 24 января, городской голова Игорь Полищук заявил, что локдаун точно не приведет к уменьшению количества заболевания коронавирусом, потому что карантин выборочный.
Эта ситуация вызывает только улыбку у людей, это напоминает шутку. Поэтому люди не относятся к этому серьезно. А бизнес пострадает, – отметил он.
Мэр Луцка подчеркнул, что продолжение локдауна после 24 января крайне негативно повлияет на всех, не только на представителей малого бизнеса.
Поэтому, как только появилась информация о том, что будет продолжен локдаун, я сразу поручил нашему департаменту экономики подготовить соответствующий проект решения. Он уже есть готовый. Однако позже министр здравоохранения Максим Степанов в программе канала 1+1 заявил, что и мысли нет продолжать локдаун. Очевидно, понял, что реакция будет радикальной, – сказал Игорь Полищук.
Он отметил: если локдаун таки продолжат, горсовет направит обращение в Киев.
Напомним, ранее сообщалось, что 12 января Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому с просьбой отменить локдаун.
В тот же день исполком Николаева обратился к Правительству за разрешением предпринимателям работать в локдаун.
А 13 января Степанов уже говорит, что локдаун не будут продолжать. Он также заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".