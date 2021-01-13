Наемным работникам, пострадавшим из-за карантина, дадут одноразовую помощь

Это касается ФОПов и работников бизнеса, который не работает из-за локдауна

Это касается ФОПов и работников бизнеса, который не работает из-за локдауна

Фото: Кабмин

Кабинет Министров во время заседания 13 января принял постановление о предоставлении единовременной материальной помощи наемным работникам, которые временно не работают из-за введения карантинных мероприятий.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Кабмин принял проект постановления "О выделении средств для завершения предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, в 2021 году", - рассказал Мокан.

По его словам, постановление предусматривает предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам, работа которых временно остановлена ​​в результате введения карантинных мероприятий и ФОПам, экономическая деятельность которых подпадает под ограничительные меры, что приводит к их временной остановке.

Предполагается, что на эти выплаты выделят 201 млн грн из специального фонда бюджета. Выплату единовременной материальной помощи будет проводить Пенсионный фонд.

Напомним, Кабмін вирішив залишити зарплати держслужбовців на рівні 2020 року.