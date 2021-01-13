"Парад тарифных сессий": местные советы созывают внеочередные сессии для реагирования на повышение тарифов

В нескольких местных советах "тарифные сессии" состоятся уже завтра

В нескольких местных советах "тарифные сессии" состоятся уже завтра

"Тарифный протест" в Ивано-Франковской области. Фото Галицкий корреспондент

Местные советы созывают внеочередные сессии с целью принять обращения к центральным органам власти относительно повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщает RegioNews.

Уже завтра "тарифные сессии" созывают Волынский, Полтавский областные советы, Луцкий, Шепетовский и Славутский на Хмельнитчине городские советы. Херсонский облсовет планирует собраться по этому же вопросу 21 января.

14 января в Полтаве планируют провести внеочередную сессию Полтавского областного совета, на которую пригласят руководителей всех газораспределительных компаний области и представителя НКРЕКП. Распоряжение об этом подписал глава облсовета Александр Беленький. Внеочередное заседание депутатов созывают по инициативе фракций "Довира", "Европейская Солидарность", "Ридне мисто", ОПЗЖ и "Батькивщина".

В Луцке созывается внеочередная сессия Волынского областного совета. Об этом сообщили на странице учреждения в фейсбуке. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного совета Григорий Недопад. Сессия состоится 14 января 2021 года в 12 часов в зале заседаний областного совета. Будет рассматриваться вопрос "Об обращении Волынского областного совета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины относительно недопущения повышения тарифов для населения".



14 января также состоится внеочередное заседание и Луцкого городского совета относительно недопущения повышения тарифов для населения. Избранники городской общины рассмотрят проект обращения о введении моратория на повышение тарифов для населения. Об этом сообщается на сайте Луцкого горсовета.

14 января в 10:00 в зале заседаний городского совета состоится заседание внеочередной 4-й сессии городского совета. На рассмотрение вносится вопрос "Об обращении депутатов Луцкого городского совета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг относительно моратория на повышение тарифов для населения", - пишут на сайте горсовета.

Повышение тарифов на энергоносители и введение локдауна побудили народных избранников городских советов Шепетовского района на Хмельнитчине собраться на внеочередные сессии.

По состоянию на сегодня имеем три обращения от депутатских фракций — "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "За майбутне" — по вопросу урегулирования поднятия стоимостей на энергоносители и локдауну. Поэтому, завтра, 14.01.21 в 10:00 созываю внеочередную сессию Шепетовской городского совета для согласования дальнейших действий по урегулированию этих вопросов, а также подготовки соответствующих обращений к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины, — написал на своей странице в фейсбуке Шепетовский городской голова Виталий Бузиль.

Также на сессию соберутся депутаты Славутского городского совета - но уже 15 января.

Решено провести 15 января внеочередную сессию городского совета, на которой рассмотреть вопрос принятия обращений на Президента Украины В. Зеленского, Премьер-министра Украины Д. Шмыгаля и народных депутатов Украины относительно необходимости немедленного пересмотра на государственном уровне действующих тарифов, которые увеличивают финансовое давление для плательщиков, на природный газ и электроэнергию для всех категорий потребителей и возврат к ценовой политике, которая действовала по состоянию на 01 апреля 2020 года, — сообщила пресс-служба Славутского городского совета.

Херсонский областной совет созывается на внеочередную сессию по "тарифным вопросам" 21 января.