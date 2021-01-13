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13 января 2021, 15:16 5

Главы ОТГ Буковины и депутаты облсовета просят правительство снизить тарифы

13 января 2021, 15:16 5
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Они подготовили соответствующее обращение
Они подготовили соответствующее обращение
Фото из открытых источников
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Черновицкая областная рада направила совместное обращение с главами ОТГ области к правительству и НКРЕКП, в котором требуют не повышать тарифы на коммунальные услуги для населения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкого облсовета.

Обращение адресовано Премьер-министру Украины Денису Шмигалю, Министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву и председателю Комиссии НКРЕКП Валерию Тарасюку.

Повышение тарифов на оплату поставки газа и электроэнергии на фоне пандемии коронавируса выглядит непомерным, вызывает общественный резонанс и социальное напряжение среди жителей Черновицкой области. Депутатский корпус Черновицкого областного совета VIII созыва и главы территориальных общин Черновицкой области выразили обеспокоенность по поводу этой непростой ситуации и просят принять неотложные меры по решению проблемных вопросов ценообразования и формирования тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг, - говорится в сообщении.

В тексте обращения подписанты требуют, в частности, приостановить действие постановления НКРЕКП от 30.12.2020, которым утвердили повышенный тариф.

Также депутаты требуют установить мораторий на взыскание пени за несвоевременную уплату жилищно-коммунальных услуг и запретить выставлять платежи за газ в тех населенных пунктах, которые пострадали от наводнения и в которых до сих пор не восстановили газоснабжение.

В тексте обращения указан ряд мероприятий, реализация которых позволит изменить государственную политику по вопросам тарифообразования, а также будет способствовать повышению качества жизни жителей Черновицкой области, - добавили в облсовете.

Соответствующее обращение поддержали 64 депутата.

Как сообщалось, вчера В Черновцах протестовали против локдауна и повышения тарифов.

А в ряде местных советов в ближайшее время - "парад тарифных сессий": местные советы созывают внеочередные сессии для реагирования на повышение тарифов.

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