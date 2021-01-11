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11 января 2021, 14:31 1035

В Днепре пьяный водитель нанес телесные повреждения полицейскому

11 января 2021, 14:31 1035
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Женщина вела себя агрессивно и при задержании бросила стеклянную бутылку
Женщина вела себя агрессивно и при задержании бросила стеклянную бутылку
Фото: МВД
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Во время задержания водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сотрудница правоохранительных органов получила ранения стеклянной бутылкой.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"За нарушение правил дорожного движения патрульная полиция Днепра остановила автомобиль под управлением 29-летней жительницы г. Подгороднее. Во время общения правоохранители обнаружили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вела себя агрессивно и при задержании бросила стеклянную бутылку в сторону полицейской, чем нанесла ей телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователем по согласованию с местной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также в отношении подозреваемой правоохранители составили административные протоколы по ст. 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине машина на смерть сбила людей на переходе.

полиция дороги алкоголь авто Уголовная ответственность
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