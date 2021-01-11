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11 января 2021, 13:49 370

В винницком детском саду произошел взрыв: есть пострадавшие

11 января 2021, 13:49 370
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По предварительной информации, трое детей получили ожоги
По предварительной информации, трое детей получили ожоги
Фото: vinnitsa.info
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В Виннице 11 января на территории детского сада №7, что по Бульвару Свободы, прогремел взрыв. Повреждения получили трое детей, которых на месте осмотрели медики.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Вінниця.info".

Дети получили ожоги, специалисты устанавливают их степень. Также на месте работают следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели", - говорится в сообщении.

Предварительно специалисты отмечают, что вероятно дети "игрались" со взрывным пакетом.

Ранее сообщалось, что от взрыва гранаты на Днепропетровщине пострадали двое детей.

взрыв детский сад дети полиция ГСЧС
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