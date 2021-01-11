В винницком детском саду произошел взрыв: есть пострадавшие
По предварительной информации, трое детей получили ожоги
По предварительной информации, трое детей получили ожоги
В Виннице 11 января на территории детского сада №7, что по Бульвару Свободы, прогремел взрыв. Повреждения получили трое детей, которых на месте осмотрели медики.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Вінниця.info".
Дети получили ожоги, специалисты устанавливают их степень. Также на месте работают следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели", - говорится в сообщении.
Предварительно специалисты отмечают, что вероятно дети "игрались" со взрывным пакетом.
Ранее сообщалось, что от взрыва гранаты на Днепропетровщине пострадали двое детей.
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины