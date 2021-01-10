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10 января 2021, 12:44 1558

На Закарпатье в дом служителя церкви бросили "коктейль молотова"

10 января 2021, 12:44 1558
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Личность злоумышленника еще не установлена
Личность злоумышленника еще не установлена
Фото: Facebook
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В ночь на 10 января в селе Деловое Закарпатской области неизвестные совершили покушение на жизнь семьи кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской епархии ПЦУ.

Сегодня около 1:30 часа утра совершено покушение на жизнь семьи Никоряк Ивана. Человек, осуществивший поджог пока не установлен, но среди местных жителей уже есть подозрения", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что полицию вызвали и составили акт потерпевших.

В то же время в епархии заявляют, что угрозы поступали еще с 6 января. "Сегодня ночью угрозы стали реальностью! Областная государственная администрация и ее глава далее отмалчивается. Полиция делает видимость, что занимается этим вопросом", - отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье местному жителю сообщили о подозрении за сепаратистские призывы.

церковь полиция взрыв коктейль молотова поджог
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