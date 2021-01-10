На Закарпатье в дом служителя церкви бросили "коктейль молотова"

Личность злоумышленника еще не установлена

Личность злоумышленника еще не установлена

Фото: Facebook

В ночь на 10 января в селе Деловое Закарпатской области неизвестные совершили покушение на жизнь семьи кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской епархии ПЦУ.

Сегодня около 1:30 часа утра совершено покушение на жизнь семьи Никоряк Ивана. Человек, осуществивший поджог пока не установлен, но среди местных жителей уже есть подозрения", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что полицию вызвали и составили акт потерпевших.

В то же время в епархии заявляют, что угрозы поступали еще с 6 января. "Сегодня ночью угрозы стали реальностью! Областная государственная администрация и ее глава далее отмалчивается. Полиция делает видимость, что занимается этим вопросом", - отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье местному жителю сообщили о подозрении за сепаратистские призывы.