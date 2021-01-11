Нацполиция за три дня зафиксировала 1,5 тысячи нарушений локдауна

Большинство штрафов было наложено на предприятия торгового и бытового обслуживания населения

Большинство штрафов было наложено на предприятия торгового и бытового обслуживания населения

Фото: Нацполиция

С 8 января, когда в Украине был введен локдаун, работники Нацполиции обнаружили нарушения карантинных ограничений в работе более 1,5 тысячи заведений.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В частности, за это время полицейские составили 848 админпротоколов за нарушение правил карантина людей и вынесли 3 658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

За три дня полицейские обнаружили нарушения карантинных ограничений в работе 1658 субъектов. В частности 1314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центрах, 22 - спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии коронавируса и введения карантина в органы Нацполиции поступило 154 200 сообщений о нарушениях карантинных мероприятий.

Полицейские составили 68 035 административных протоколов. В суд направлено 66 642 административных протокола.

Напомним, в Минздраве рассказали, будут ли продолжать локдаун после 24 января. В ведомстве рассчитывают на стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19.