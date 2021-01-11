В Минздраве рассказали, будут ли продолжать локдаун после 24 января

В ведомстве рассчитывают на стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19

В ведомстве рассчитывают на стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19

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В Министерстве здравоохранения не исключают продолжения жесткого карантина после 24 января несмотря на то, что на осенне-зимний период в Украине запланировали только одно усиление карантина.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо TV" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, в случае значительного роста заболеваемости возможные дополнительные меры, однако согласно моделированию ситуации с коронавирусом, ни продолжения, ни усиления карантина в Украине не предвидится.

Этот вирус коварный и новый вирус. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", - рассказал Ляшко.

Он также добавил, что с 25 января в Украине ожидается стабилизация ситуации с заболеваемостью и снижение количества больных COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19.