В МОЗ отчитались об обеспечении коек кислородом: есть свободные

По данным министра, более 76% коек обеспечены кислородом

По данным министра, более 76% коек обеспечены кислородом

Фото: Facebook

По состоянию на 4 января в Украине кислородом обеспечены 76,4% ковидных коек. Свободными остаются почти 35 тысяч коек для больных коронавирусом.

Как передает RegioNews, об этом Степанов сообщил в ходе брифинга.

По состоянию на утро понедельника в Украине для лечения COVID-19 отведено 66,003 тыс. коек, из них кислородом обеспечено 55,409 тыс. (76,4%). Общее количество свободных коек с кислородом – 34,987 тыс. коек", - сказал он.

Министр добавил, что всего в медучреждениях с COVID-19 загружено 22,802 тыс. коек.

За прошедшую неделю госпитализированы 12,318 тыс. человек. Это меньше, чем за предыдущую неделю, когда госпитализировали 15,907 тыс. человек. В настоящее время в медучреждениях находится 22,802 тыс. человек", - сообщил министр.

Также, по данным министра, за минувшую неделю выявили 47,877 тыс. случаев заболеваемости, в то время, как неделей ранее эта цифра составляла 59,381 тыс. случаев.

Напомним, в Украине за 3 января COVID-19 обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случаев.