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16 декабря 2020, 10:55 15

На Житомирщине обнаружили масштабную вырубку лесов

16 декабря 2020, 10:55 15
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Браконьеры нанесли государству ущерб на 6,3 млн гривен
Браконьеры нанесли государству ущерб на 6,3 млн гривен
Фото: Рixabay
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На территории Бабичевской сельского совета в Житомирской области обнаружили масштабную вырубку леса браконьерами. Они нанесли государству убытков на 6,3 млн гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции (ГЭИ).

"Личности злоумышленников не установлены. Несмотря на то, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей", - отметил глава ведомства Андрей Малеваный.

Он также добавил, что лица, совершившие преступление, будут возмещать убытки и нести ответственность в соответствии со статьей 246 Уголовного кодекса. Она предусматривает штраф за нарушение на сумму от 17 до 25 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, из-за "черных" рубок леса в этом году Украина потеряла четверть миллиарда гривен.

лес Украина криминал криминальное дело Житомир штраф Житомирская область
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