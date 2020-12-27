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27 декабря 2020, 15:49 5

Больше всего украинцы продолжают тратить на продукты питания, - Госкомстат

27 декабря 2020, 15:49 5
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Украинцам продемонстрировали расходы за третий квартал текущего года
Украинцам продемонстрировали расходы за третий квартал текущего года
Фото из открытых источников
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Несмотря на глобальную пандемию коронавируса, люди не стали меньше тратить.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Госкомстата.

Общие расходы за третий квартал 2020 года составили 790 миллиардов гривен. Это на один процент больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Больше всего украинцы продолжают тратить на продукты питание. Эта статья расходов занимает сразу 45,28% от общего бюджета трат. На второе месте идет оплата жилищно-коммунальных услуг, на которую граждане тратят не менее одиннадцати процентов.

На поездки в общественном транспорте люди тратят не менее восьми процентов от своих расходов ежемесячно. Далеко не все могут отказать себе во вредных привычках — покупка табачных изделий и алкоголя занимает третье место в расходах среднестатистического украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госстате рассказали, сколько в Украине безработных.

Госстат продукты бюджет статистика
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