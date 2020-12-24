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24 декабря 2020, 16:48 6

В Госстате рассказали, сколько в Украине безработных

24 декабря 2020, 16:48 6
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Безработица немного сократилась в III квартале
Безработица немного сократилась в III квартале
Фото: flickr
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Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составила по 1,7 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины, пишет RegioNews.

Госстат назвал число безработных украинцев

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 49,8%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,1%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,5% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,5% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%).

Напомним, 18 декабря Зеленский подписал закон о расширении помощи по частичной безработице.

Украина карантин деньги население безработица
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