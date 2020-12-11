Марченко объяснил, почему правительство отсрочило повышение минималки до 6500 грн

Власть считает, что повышение минималки с 1 июля 2021 года могло вызвать инфляцию

Власть считает, что повышение минималки с 1 июля 2021 года могло вызвать инфляцию

Фото: Пресс-служба Минфина

Правительство решило отложить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 года могло повлечь инфляцию.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметил Марченко, окончательное решение о повышении будет принято в середине следующего года.

По его словам, изменения минимальной зарплаты связаны со многими смежными факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию.

"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда - пожелания подстраховаться, перенеся нововведения на конец года", - сказал министр.

Марченко напомнил, что речь идет не только о влиянии на государственном, но и на местные бюджеты.

Напомним, 27 ноября Кабмин отложил повышение минималки на 6,5 тыс.грн на конец 2021 года.