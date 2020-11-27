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27 ноября 2020, 14:21 25

Рейдерство и присвоение имущества: генпрокурор рассказала об основных проблемах украинского бизнеса

27 ноября 2020, 14:21 25
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На контроле у генпрокурора около 80 уголовных дел по факту давления на бизнес
На контроле у генпрокурора около 80 уголовных дел по факту давления на бизнес
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что основными проблемами украинского бизнеса есть различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества.

Как передает RegioNews, об этом говорится в видеообращении генпрокурора.

В частности, в ОГП отмечают, что для координации процессов в сфере защиты инвестиций создан отдельный департамент, а его работники находятся в постоянном контакте с крупнейшими организациями, которые призваны защищать инвестиции в Украине, такие как Совет бизнес-омбудсмена, Национальный совет реформ, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Украинский совет бизнеса, Ассоциация плательщиков налога, Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей и тому подобное.

После более 30 встреч с ними на контроле в Офисе Генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств. Проанализировав их проблематику, мы выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес", - сказала Венедиктова.

При этом эффективно не будут эффективно противодействовать правоохранители - бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, которое законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств, отмечает генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Венедиктова приказала проверить законность "Большого строительства”, Зеленского.

Офис генпрокурора бизнес прокуратура проверки экономика
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