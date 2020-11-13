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13 ноября 2020, 11:26 270

Рестораторы решили "консолидировано не идти против" постановления о "карантине выходного дня"

13 ноября 2020, 11:26 270
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Так договорились на встрече известных и влиятельных рестораторов вчера вечером
Фото ASPI
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Украинская ресторанная ассоциация вместе с юристами подготовит план действий на ближайшие три недели, тем временем каждый владелец сам будет решать, какую ответственность готов нести. Консолидировано нарушать постановление о «карантине выходного дня» не будут.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на рестораторку Екатерину Терехову.

Терехова в своём Facebook сообщила о результатах вечерней встречи рестораторов.

По ее словам, выбор, работать в выходные или нет, вынесли на усмотрение каждого владельца.

Решили консолидированно не идти против уже опубликованного постановления, это даст нам больше козырей к радикальным действиям после того, как через 3 недели статистика заболеваний увеличится, а не уменьшится, - написала Терехова.

Также она сообщила, что они выбрали организацию, которая полностью будет представлять интересы рестораторов: Украинскую ресторанную ассоциацию. Она вместе с юристами за выходные подготовит план действий на ближайшие три недели. Рестораторы будут оказывать этому определенную финансовую помощь.

Коротко о результатах нашей сегодняшней "тайной вечери": 1) выбор работать на выходных или нет, вынесли "за скобки"...

Posted by Kateryna Terechova on Thursday, November 12, 2020

Сегодня на 15 час предусматривается следующее пикетирование Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские предприниматели в ряде городов митинговали против карантина "выходного дня" и власть не услышала аргументы бизнеса.

карантин Минздрав протесты ресторан ассоциация
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