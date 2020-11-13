Власти Краматорска отказались вводить карантин выходного дня в городе
Краматорск отказался вводить карантин выходного дня. Городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать соответствующее решение.
Об этом сообщил мэр города Андрей Панков, пишет RegioNews.
"По нашему мнению, ограничения, которые вводятся постановлением Кабинета министров №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - отметил градоначальник.
Он отметил, что владельцы и администраторы заведений общественного питания в городе ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности. Мэр добавил, что соответствующее письмо с просьбой учесть мнение городских властей в пятницу отправил в Кабмин.
"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета министров... в выходные дни, поставит на грань бедности почти 50 тысяч граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо", - сказано в письме.
Кроме того, Краматорский горсовет предлагает положить вопрос ограничений по карантину выходного дня на городские или областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений на правоохранительные органы.
Напомним, ранее в Кабмине ответили на отказ мэров выполнять распоряжение.