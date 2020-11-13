Власти Краматорска отказались вводить карантин выходного дня в городе

Мэр города считает, что такие решения должны приниматься исключительно на местах

Мэр города считает, что такие решения должны приниматься исключительно на местах

Фото: Краматорский городской совет

Об этом сообщил мэр города Андрей Панков, пишет RegioNews.

"По нашему мнению, ограничения, которые вводятся постановлением Кабинета министров №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - отметил градоначальник.

Он отметил, что владельцы и администраторы заведений общественного питания в городе ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности. Мэр добавил, что соответствующее письмо с просьбой учесть мнение городских властей в пятницу отправил в Кабмин.

"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета министров... в выходные дни, поставит на грань бедности почти 50 тысяч граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо", - сказано в письме.

Кроме того, Краматорский горсовет предлагает положить вопрос ограничений по карантину выходного дня на городские или областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений на правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Кабмине ответили на отказ мэров выполнять распоряжение.