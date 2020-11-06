НАБУ заявило, что решение КСУ может уничтожить все антикоррупционные органы

В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией

В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины требует немедленно урегулировать ситуацию, которая сложилась из-за решения Конституционного суда. Сейчас существует риск уничтожения любого антикоррупционного органа.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает RegioNews.

В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией.

"Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что из-за решения КСУ утрачена возможность возместить миллиарды убытков, которые были нанесены за коррупцию.

"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий соглашения, фактически декриминализировать незаконное обогащение, освободил от ответственности за непредставление декларации", - добавили в Нацбюро.

В НАБУ призвали немедленно урегулировать ситуацию вокруг КСУ не только в контексте правовых основ функционирования Нацбюро, но и в более широком контексте.

"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным судом", - резюмировали в НАБУ.

Ранее стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект о восстановлении е-декларирования.