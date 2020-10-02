Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет на 2020 год
Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на этот год. Согласно им, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Последний этап прохождения соответствующего законопроекта №3991 - возвращен с подписью от президента.
Законом доходная часть госбюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.
В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.
А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен. Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.
Закон среди прочего позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.
Напомним, 14 сентября Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.