Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет на 2020 год

В документе говорится об увеличении расходов на МВД и уменьшение - на субсидии

В документе говорится об увеличении расходов на МВД и уменьшение - на субсидии

Офис президента

Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет на этот год. Согласно им, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Последний этап прохождения соответствующего законопроекта №3991 - возвращен с подписью от президента.

Законом доходная часть госбюджета увеличивается до 979,547 млрд гривен, а расходная - до 1,270 трлн гривен.

В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен. Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Закон среди прочего позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Напомним, 14 сентября Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.