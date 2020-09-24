НАБУ подало жалобу на прокурора по делу "Роттердам+"
Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на решение Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела "Роттердам+". НАБУ подало жалобу на прокурора к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генпрокурора.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как отметили в Бюро, решение ВАКС не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате.
"НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам+" должен ставить суд по результатам соревновательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства", - говорится в заявлении Бюро.
Напомним, что 24 сентября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление прокурора САП о закрытии дела относительно нанесения ущерба от формулы "Роттердам+”.