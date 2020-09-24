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24 сентября 2020, 18:42 4

НАБУ подало жалобу на прокурора по делу "Роттердам+"

24 сентября 2020, 18:42 4
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В Бюро считают, что решение агентства может быть обжаловано в Апелляционной палате
В Бюро считают, что решение агентства может быть обжаловано в Апелляционной палате
Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на решение Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела "Роттердам+". НАБУ подало жалобу на прокурора к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генпрокурора.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отметили в Бюро, решение ВАКС не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате.

"НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам+" должен ставить суд по результатам соревновательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства", - говорится в заявлении Бюро.

Напомним, что 24 сентября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление прокурора САП о закрытии дела относительно нанесения ущерба от формулы "Роттердам+”.

НАБУ Роттердам+ прокурор суд Украина
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