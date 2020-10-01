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01 октября 2020, 16:21 2

На рынке ценных бумаг Украины разоблачили аферу на более 2,8 миллиарда гривен

01 октября 2020, 16:21 2
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Группа фиктивных компаний выдавала "липовые" кредиты предприятиям и оказывала "услуги по отмыванию денег"
Группа фиктивных компаний выдавала "липовые" кредиты предприятиям и оказывала "услуги по отмыванию денег"
Фото из открытых источников
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Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины во время досудебного расследования уголовного производства разоблачили противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Так по результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлено группу компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, оказывали услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 млрд грн.

По результатам собранных во время досудебного расследования материалов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 года принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшее отработки предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Напомним, на Киевщине разоблачили коррупционную схему в управлении Держпродспоживслужби .

СБУ деньги расследование кредит предприятие фондовый рынок
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