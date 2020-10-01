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01 октября 2020, 13:41 7

На Николаевщине разоблачили схему хищения 158 тонн зерна из Госрезерва

01 октября 2020, 13:41 7
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Четырем чиновникам хлебокомбината уже сообщили о подозрении
Четырем чиновникам хлебокомбината уже сообщили о подозрении
Фото: из открытых источников
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Подозреваемые, злоупотребляя своим служебным положением, завладели имуществом Госагентства, которое находилось на хранении хлебокомбината, а именно свыше 158 тоннами зерна пшеницы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что четверо фигурантов, находясь на должностях исполняющего обязанности заместителя генерального директора, начальника лаборатории, начальника участка, где находилось на хранении зерно, и бухгалтера государственного предприятия, в сентябре этого года присвоили имущество Государственного агентства резерва Украины, чем повлекли убытки на сумму 946 тысяч гривен.

В результате следственных действий было изъято 11 800 долларов, полученных в результате продажи похищенного зерна, "черновые записи", документы и другие вещественные доказательства.

Четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в СБУ разоблачили схемы во время контейнерных перевозок на железной дороге.

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