На Николаевщине разоблачили схему хищения 158 тонн зерна из Госрезерва

Четырем чиновникам хлебокомбината уже сообщили о подозрении

Четырем чиновникам хлебокомбината уже сообщили о подозрении

Фото: из открытых источников

Подозреваемые, злоупотребляя своим служебным положением, завладели имуществом Госагентства, которое находилось на хранении хлебокомбината, а именно свыше 158 тоннами зерна пшеницы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что четверо фигурантов, находясь на должностях исполняющего обязанности заместителя генерального директора, начальника лаборатории, начальника участка, где находилось на хранении зерно, и бухгалтера государственного предприятия, в сентябре этого года присвоили имущество Государственного агентства резерва Украины, чем повлекли убытки на сумму 946 тысяч гривен.

В результате следственных действий было изъято 11 800 долларов, полученных в результате продажи похищенного зерна, "черновые записи", документы и другие вещественные доказательства.

Четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в СБУ разоблачили схемы во время контейнерных перевозок на железной дороге.