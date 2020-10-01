Бывший нардеп от БПП Олег Дмитренко участвовал в схемах на госпредприятиях - заявление нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона

Разоблачена миллиардная схема хищения государственных средств

Разоблачена миллиардная схема хищения государственных средств

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Павел Халимон на примере одного из госпредприятий Черниговской области рассказал, как, уничтожив коррупционные схемы на государственных аграрных предприятиях, существенно уменьшить дефицит государственного бюджета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию пресс-конференции с участием нардепа в ИА "Интерфакс-Украина".

"Мы с моей командой нашли способ как существенно пополнить эти поступления. Я, как член аграрного комитета, хочу с уверенностью сказать о том, что, если преодолеть все коррупционные схемы, связанные с государственными предприятиями, занимающимися сельским хозяйством, то это даст возможность реально пополнить государственную казну и государственный бюджет", - отметил Халимон.

Последние годы коррупционеры продолжают вымывать миллиардные средства из этих ГП путем доведения их до банкротства. На примере одного из предприятий, находящегося в Черниговской области в селе Ивковцы, удалось выявить и предотвратить именно такую схему хищения государственных средств, которая нанесла ущерб стране, отмечает он.

По результатам проверки были установлены факты служебного злоупотребления должностными лицами ГП "Опытное хозяйство" "Ивковцы" и был установлен материальный ущерб.

Отмечается, что кроме того, что урожай продавался за бесценок, услуги по посеву, внесению удобрений и средств защиты растений предоставлялись по завышенным ценам. В результате такой "предпринимательской деятельности" государству был нанесен ущерб более чем в 50 млн грн только за последний год. На весь урожай озимых культур наложен арест.

Реальные масштабы злоупотреблений на этом государственном предприятии я осознал лишь тогда, когда "нарисовался" фактический хозяин предприятия, которое предоставляло услуги по посеву, внесению удобрений и средств защиты растений. Это народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Олег Дмитренко. Он предложил мне взятку в размере 40 млн грн, для того чтобы продолжить свою незаконную деятельность", - заявил Халимон и сообщил, что на следующий же день написал соответствующее заявление в Нацполицию.

Такие случаи на территории Украины не единичны, отмечает нардеп. "Агропредприятие Дмитренко осуществляет такую же незаконную деятельность и на других государственных предприятиях путем заключения таких же договоров в Сумской и Запорожской областях, начиная с 2016 года", - отметил он.

Нардеп отметил, что на данный момент в отношении этих предприятий также возбуждены уголовные дела. Фигурантом этих дел называют СТОВ "Батькивщина".

Халимон предложил подсчитать, сколько же средств могло бы поступить государству, если бы удалось искоренить злоупотребления только в этих предприятиях: "Получается 800 млн грн — это те средства, которые государство недополучила за последние годы ... это почти миллиард гривен. Вы представляете, какие общие убытки могут быть по территории всей страны?".

"На своем примере я показываю, как на сегодняшний день в Украине можно бороться с коррупцией и это необходимо делать. Если каждый гражданин, имеющий доступ к такой информации не будет сидеть на месте, то уже в следующем году мы не будем думать, как уменьшить дефицит государственного бюджета", - резюмировал нардеп.

По его словам, за попытку дать взятку и довести государственное предприятие до банкротства придется отвечать.

Кроме того, как сообщил директор ГП "ОХ" Ивковцы" Олег Пищенко, на предприятии отсутствует какая-либо бухгалтерская отчетность, часть ее была похищена, а часть изъята в рамках уголовного производства отделением Прилуцкой полиции.

"По предварительным результатам, только включая озимые культуры, которые уже собраны, предприятие ГП "ОХ " "Ивковцы" недополучил около 32 млн грн. Когда все эти схемы удалось перекрыть, то учитывая потенциал культуры, которая осталась на поле ... предприятие недополучило бы около 100 млн грн", - отметил Пищенко.

Все факты злоупотребления уже переданы в правоохранительные органы. "Предыдущему руководству придется отвечать согласно действующему законодательству", - добавил он.

Хищение и банкротство ГП "ОХ "Ивковцы" удалось остановить, но по моему мнению, представители СООО "Батькивщина" так просто не сдадутся, ведь им очень хочется получить лакомый кусочек из опытного хозяйства", - резюмировал директор ГП.

Он также выразил надежду, что вместе с представителями власти удастся преодолеть коррупционные схемы при участии ГП "ОХ" "Ивковцы" и такие "горе-рейдеры" и "горе-инвесторы" как СООО "Батькивщина" получат по заслугам.

Напомним, ранее RegioNews писал, что бывшие представители партии "Слуга народа" обвинили руководство организаций в Киевской области в необоснованном отзыве ранее утвержденных списков кандидатов.