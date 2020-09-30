Кабмин готовит перезагрузку Фонда регионального развития

Правительство также ожидает на увеличение объема средств Фонда

Правительство также ожидает на увеличение объема средств Фонда

Фото: Кабмин

Кабинет министров подготовил законопроект о перезагрузке распределения средств Фонда регионального развития, он в ближайшее время будет передан в Верховную Раду.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Новым законопроектом мы предусматриваем распределение фонда на три части. Самая большая из них - 50% - пойдет на финансирование исключительно национальных проектов для реализации Государственной стратегии регионального развития до 2027 года. Это мосты, аэропорты, морские порты, модернизация железнодорожного сообщения, другие государственные проекты развития", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что еще 30% средств Фонда предлагают оставить на уровне регионов для финансирования проектов социально-экономического развития, а 20% - на проекты развития в общинах и локальные проекты.

Проект закона предусматривает увеличение объема средств фонда до 3% от прогнозируемых доходов госбюджета.

Он также предполагает объединение в рамках Фонда средств международной технической помощи и кредитов, которые могут выделяться для Украины на региональное развитие.

Напомним, Правительство не планирует ограничивать въезд в Украину иностранцам, предыдущий запрет в Кабмине называют форс-мажорным.

Также Кабмин согласовал назначение заместителя главы Черновицкой ОГА.