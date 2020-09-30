Кабмін готує перезавантаження Фонду регіонального розвитку
Кабінет міністрів підготував законопроект про перезавантаження розподілу коштів Фонду регіонального розвитку, його найближчим часом буде передано до Верховної Ради.
Про це під час засідання Уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Новим законопроектом ми передбачаємо розподіл фонду на три частини. Найбільша з них - 50% - піде на фінансування виключно національних проектів для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року. Це мости, аеропорти, морські порти, модернізація залізничного сполучення, інші державні проекти розвитку", - сказав Шмигаль.
Він додав, що ще 30% коштів Фонду пропонується залишити на рівні регіонів для фінансування проектів соціально-економічного розвитку, а 20% - на проекти розвитку в громадах та локальні проекти.
Проект закону передбачає збільшення обсягу коштів фонду до 3% від прогнозованих доходів держбюджету.
Він також передбачає об'єднання в рамках Фонду коштів міжнародної технічної допомоги і кредитів, які можуть виділятися Україні на регіональний розвиток.
Нагадаємо, Уряд не планує обмежувати в'їзд в Україну іноземцям, попередню заборону в Кабміні називають форс-мажорною.
Також Кабмін погодив призначення заступника голови Чернівецької ОДА.