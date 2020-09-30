Кабмін готує перезавантаження Фонду регіонального розвитку

Уряд також очікує на збільшення обсягу коштів Фонду

Уряд також очікує на збільшення обсягу коштів Фонду

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів підготував законопроект про перезавантаження розподілу коштів Фонду регіонального розвитку, його найближчим часом буде передано до Верховної Ради.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Новим законопроектом ми передбачаємо розподіл фонду на три частини. Найбільша з них - 50% - піде на фінансування виключно національних проектів для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року. Це мости, аеропорти, морські порти, модернізація залізничного сполучення, інші державні проекти розвитку", - сказав Шмигаль.

Він додав, що ще 30% коштів Фонду пропонується залишити на рівні регіонів для фінансування проектів соціально-економічного розвитку, а 20% - на проекти розвитку в громадах та локальні проекти.

Проект закону передбачає збільшення обсягу коштів фонду до 3% від прогнозованих доходів держбюджету.

Він також передбачає об'єднання в рамках Фонду коштів міжнародної технічної допомоги і кредитів, які можуть виділятися Україні на регіональний розвиток.

Нагадаємо, Уряд не планує обмежувати в'їзд в Україну іноземцям, попередню заборону в Кабміні називають форс-мажорною.

Також Кабмін погодив призначення заступника голови Чернівецької ОДА.