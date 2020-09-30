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30 сентября 2020, 15:16 1

Украина выполнила еще одно требование МВФ

30 сентября 2020, 15:16 1
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До этого наше государство выполнило два структурных маяка программы сотрудничества с Международным валютным фондом
До этого наше государство выполнило два структурных маяка программы сотрудничества с Международным валютным фондом
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы юридических лиц. Они станут обособленными подразделениями этих ведомств.

Постановления принятые во время заседания правительства 30 августа, информирует RegioNews.

Во время заседания премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Украина уже выполнила два структурные маяка программы сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, речь идет о свободном рынке газа для населения и план сокращения неработающих кредитов в государственных банках.

"Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одними из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единственным юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическим лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти", - сказал он.

По словам Шмыгаля, это решение положительно оценивают международные эксперты.

Напомним, ранее и.о. председателя ДФС Сергей Солодченко заявил, что Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу к концу 2020 года, однако налоговую милицию за это время ликвидировать возможно. Отметим, что это является одним из ключевых требований МВФ для дальнейшего сотрудничества.

Кабмин МВФ ГФС фонд правительство
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