Кабмин уменьшил расходы на субсидии: кому отдадут деньги

Речь идет о сокращении 756,9 млн гривен

Речь идет о сокращении 756,9 млн гривен

Рixabay

Кабинет министров перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2020 год. Часть средств, предусмотренных на субсидии, будет потрачена на лиц с инвалидностью.

Соответствующее распоряжение правительства от 28 сентября 2020 г. № 177-р обнародовано на Правительственном портале, информирует RegioNews.

Документ предусматривает уменьшение объема расходов потребления по программе 2501230 "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме на сумму 756,9 млн гривен.

На эту же сумму предусмотрено увеличение объема расходов потребления по программе 2507030 "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

Напомним, ранее в Минфине объяснили, почему в Госбюджете-2021 уменьшили расходы на субсидии.