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29 сентября 2020, 11:59 3

Кандидаты в мэры не просили полицию об охране, - Клименко

29 сентября 2020, 11:59 3
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Кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.

Об этом в эфире телеканала ICTV 28 сентября сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

"Пока что нет (никто не обращался)", - сказал Клименко.

Он не исключил, что первым таким кандидатом станет действующий мэр Умани Черкасской области и вероятный кандидат в мэры Александр Цебрий.

Клименко сообщил, что, если такие обращения будут поступать в полицию, то ведомство будет действовать в рамках закона.

Напомним, мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах.

Украина полиция мэр Нацполиция Кандидат
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