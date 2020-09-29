Кандидаты в мэры не просили полицию об охране, - Клименко
Глава Нацполиции не исключает этого в будущем
Глава Нацполиции не исключает этого в будущем
Кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.
Об этом в эфире телеканала ICTV 28 сентября сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.
"Пока что нет (никто не обращался)", - сказал Клименко.
Он не исключил, что первым таким кандидатом станет действующий мэр Умани Черкасской области и вероятный кандидат в мэры Александр Цебрий.
Клименко сообщил, что, если такие обращения будут поступать в полицию, то ведомство будет действовать в рамках закона.
Напомним, мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве