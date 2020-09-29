Кандидаты в мэры не просили полицию об охране, - Клименко

Глава Нацполиции не исключает этого в будущем

Глава Нацполиции не исключает этого в будущем

Кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.

Об этом в эфире телеканала ICTV 28 сентября сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

"Пока что нет (никто не обращался)", - сказал Клименко.

Он не исключил, что первым таким кандидатом станет действующий мэр Умани Черкасской области и вероятный кандидат в мэры Александр Цебрий.

Клименко сообщил, что, если такие обращения будут поступать в полицию, то ведомство будет действовать в рамках закона.

Напомним, мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах.