"Слуга народа" потратила более чем 16 млн на борды в Киеве

СМИ назвали партии-рекордсмены по затратам на наружную агитацию

СМИ назвали партии-рекордсмены по затратам на наружную агитацию

Фото: Facebook

Правящая партия "Слуга народа" перед местными выборами заплатила за наружную рекламу в Киеве около 16 миллионов гривен.

Об этом говорится в материале проекта Bihus.Info, передает RegioNews.

Вслед за "Слугой народа" по затратам на избирательные борды идет партия "За Будущее", которая потратила около 14,5 млн грн.

Третье место в рейтинге журналистов занимает "Европейская солидарность" с 6,5 млн грн. Партия "Победа Пальчевского" потратила на борды 4,8 млн грн.

На 5 месте рейтинга оказалась партия "Пропозиція", которая на рекламу в столице потратила около 4,7 млн грн.

По словам хурналистов, они в течение августа-сентября фотографировали билборды, ситилайты, баннеры и другие виды наружной рекламы в Киеве и сопоставили данные со средними рыночными ценами.

Они отмечают, что эти подсчеты не является абсолютным и имели целью не зафиксировать полностью всю рекламу всех политсил, а установить соотношение затрат между партиями и те партии, которые тратят больше всего.

Напомним, на перелеты Зеленского из бюджета потратили 14 млн грн, самый дорогой перелет Зеленского обошелся налогоплательщикам в более 2,5 млн грн.