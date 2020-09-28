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Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим
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28 сентября 2020, 16:16 9

Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим

28 сентября 2020, 16:16 9
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Планируется, что должностные оклады всех категорий госслужащих возрастут с 1 января 2021 года
Планируется, что должностные оклады всех категорий госслужащих возрастут с 1 января 2021 года
Фото из открытых источников
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Кабинет министров планирует внести изменения в постановление КМУ от 18 января 2017 года №15 об оплате труда работников государственных органов. Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов, информирует RegioNews.

В частности, предлагается повысить с 37,8 тысяч грн до 39,5 тысяч грн должностной оклад руководителя следующих структур: Аппарат Верховной рады, Секретариат Кабинета министров, Офис президента, аппараты (секретариаты) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время должностные оклады на должностях государственной службы подкатегории ВЗ в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, составят два размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2021 года. Должностной оклад увеличивается с 4 204 до 4700 гривен.

Напомним, Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность.

Кабмин зарплаты чиновники правительство Постановление
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