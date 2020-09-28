В Кривом Роге под землей остаются 62 работники двух шахт
К протесту горняков присоединились две женщины
К протесту горняков присоединились две женщины
На шахтах "Октябрьская" и "Родина" Криворожского железорудного комбината продолжают протестовать 62 человека.
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
К горнякам, которые протестуют 26 суток, присоединилось двое сигналисток - вчера в 3-ю смену женщины отказались подниматься на поверхность.
62 работники шахт "Октябрьская" и "Родина" КЖРК продолжают подземный протест", - говорится в сообщении.
Так, под землей остаются 24 человека в шахте "Октябрьская", 38 - в шахте "Родина".
Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября.
Ранее сообщалось, что 26 сентября в Кривом Роге горняки из двух шахт прекратили подземный протест.
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