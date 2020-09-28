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28 сентября 2020, 13:19 4

В Кривом Роге под землей остаются 62 работники двух шахт

28 сентября 2020, 13:19 4
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К протесту горняков присоединились две женщины
К протесту горняков присоединились две женщины
Фото: из открытых источников
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На шахтах "Октябрьская" и "Родина" Криворожского железорудного комбината продолжают протестовать 62 человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

К горнякам, которые протестуют 26 суток, присоединилось двое сигналисток - вчера в 3-ю смену женщины отказались подниматься на поверхность.

62 работники шахт "Октябрьская" и "Родина" КЖРК продолжают подземный протест", - говорится в сообщении.

Так, под землей остаются 24 человека в шахте "Октябрьская", 38 - в шахте "Родина".

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября.

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Кривом Роге горняки из двух шахт прекратили подземный протест.

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