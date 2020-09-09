Кабмін хоче продовжити мораторій на перевірки бізнесу після карантину

До Верховної Ради подадуть відповідний законопроект

До Верховної Ради подадуть відповідний законопроект

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів планує продовжити мораторій на проведення органами державного нагляду перевірок бізнесу на 6 місяців після скасування карантину.

Цю ініціативу передбачає План пріоритетних дій уряду на 2020 рік, який був прийнятий 9 вересня, передає RegioNews.

Зокрема, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має розробити та подати до Верховної Ради відповідний проект закону.

Також мораторій на перевірки буде продовжено для всіх, крім суб'єктів господарювання із високим ступенем ризику, а також підприємців сфери саніторно-епідемічного благополуччя населення.

Крім того, Кабмін планує запровадити мораторій на два роки на проведення перевірок фізичних осіб підприємців стосовно використання ними РРО.

Водночас буде запроваджене пом'якшення відповідальності зазначених суб'єктів за порушення встановленого порядку подання звітності щодо застосування РРО”, - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис гривень, на це виділено майже 6 млрд гривень.