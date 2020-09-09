Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину
Кабинет Министров запретил въезд в Украину для иностранцев, пересекающих территории нашего государства транзитом.
Об этом в Facebook сообщает Министерство внутренних дел, передает RegioNews.
Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись территорией нашего государства транзитом", - сообщили в МВД.
Под это требование не подпадают лица, состоящие в браке, являются родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Правовой статус ребенка имеют лица до достижения совершеннолетия.
Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения", - добавили в МВД.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.