Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину

Ранее был введен запрет на въезд для иностранцев

Ранее был введен запрет на въезд для иностранцев

Фото: flickr

Кабинет Министров запретил въезд в Украину для иностранцев, пересекающих территории нашего государства транзитом.

Об этом в Facebook сообщает Министерство внутренних дел, передает RegioNews.

Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись территорией нашего государства транзитом", - сообщили в МВД.

Под это требование не подпадают лица, состоящие в браке, являются родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Правовой статус ребенка имеют лица до достижения совершеннолетия.

Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения", - добавили в МВД.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.