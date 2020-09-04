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04 сентября 2020, 12:09 10

Медицина, образование и армия: Минфин сбалансировал основу бюджета на 2021 год - Шмыгаль

04 сентября 2020, 12:09 10
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Проект госбюджета на 2021 год будет подан на рассмотрение Рады до 15 сентября
Проект госбюджета на 2021 год будет подан на рассмотрение Рады до 15 сентября
Фото: из открытых источников
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Министерство финансов Украины сбалансировало основу Государственного бюджета на 2021 год. Уже есть расчеты на такие отрасли как образование, медицина и на обеспечение военных нужд армии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает RegioNews.

Бюджет сейчас в стадии формирования. До 15 сентября, как это и требует закон, он будет внесен на рассмотрение соответственно комитетов и парламента, чтобы мы уже перешли к системной дискуссии. На сегодня Министерство финансов сбалансировало основу бюджета", - подчеркнул премьер.

По его словам, на медицину, образование и обеспечение нужд армии уже есть расчеты.

Также бюджет на 2021 год предусматривать расходы на борьбу с коронавирусом и будет продолжена медицинская реформа.

По информации Минфина, предварительно на медицину в проекте предусмотрено около 144 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, Шмыгаль распорядился оценить ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях. Председатели ОГА должны провести соответствующие расчеты.

бюджет медицина премьер Денис Шмыгаль экономика
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