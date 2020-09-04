Медицина, образование и армия: Минфин сбалансировал основу бюджета на 2021 год - Шмыгаль
Министерство финансов Украины сбалансировало основу Государственного бюджета на 2021 год. Уже есть расчеты на такие отрасли как образование, медицина и на обеспечение военных нужд армии.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает RegioNews.
Бюджет сейчас в стадии формирования. До 15 сентября, как это и требует закон, он будет внесен на рассмотрение соответственно комитетов и парламента, чтобы мы уже перешли к системной дискуссии. На сегодня Министерство финансов сбалансировало основу бюджета", - подчеркнул премьер.
По его словам, на медицину, образование и обеспечение нужд армии уже есть расчеты.
Также бюджет на 2021 год предусматривать расходы на борьбу с коронавирусом и будет продолжена медицинская реформа.
По информации Минфина, предварительно на медицину в проекте предусмотрено около 144 миллиардов гривен.
Ранее сообщалось, Шмыгаль распорядился оценить ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях. Председатели ОГА должны провести соответствующие расчеты.