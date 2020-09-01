Оккупанты на Донбассе признали, что не способны выплачивать людям зарплаты вовремя

Также там назвали причину задержек по зарплатам

Также там назвали причину задержек по зарплатам

Рixabay

Это подтвердил исполняющий обязанности "директора" компании "Внешторгсервис" Виктор Николаенко и так называемый "мэр" Макеевки Сергей Голощапов во время встречи с работниками ПАО "Ясиновский коксохимический завод". Они перечислили причины, из-за которых не могут погасить задолженность по зарплате, передает RegioNews со ссылкой на "ДС".

Причинами задержек по выплатам Николаенко назвал непризнанность "ЛДНР", международные санкции, простои, аварии, падение продаж, пандемию коронавируса.

"Пока есть Минские соглашения, пока их не выполнят или пока не будет признания "ЛДНР" другими государствами, эта ситуация не изменится", — сказал он.

Он пообещал, что до 20 сентября будут выплачены все долги рабочим Ясиновского коксохима.

Отмечается, что по состоянию на 31 августа, долги по зарплатам на филиалах ВТС следующие:

Донецкий металлургический завод - отдали 10 % за июнь;

Енакиевский металлургический завод — отдали 56% за июнь;

Макеевский металлургический завод — отдали 60% за июнь;

Енакиевский коксохимпром — отдали 40% за июнь;

Харцызский трубный завод — отдали 10 % за июнь;

Ясиновский коксохимический завод — отдали 40% за июнь;

Макеевский коксохимический завод — отдали 40% за июнь;

Комсомольское рудоуправление — отдали 10% за июнь;

Алчевский металлургический завод — отдали 72% за июнь;

Стахановский завод ферросплавов — закрыли май;

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат — отдали 10% за июнь.

Ранее сотрудники коксового цеха Алчевского металлургического комбината написали коллективное обращение, в котором призвали руководство погасить остаток за май, а также в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль и пригрозили забастовкой.

Напомним, ранее стало известно, что около 200 тысяч украинцев, проживающих в ОРДЛО, получили паспорта РФ.