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18 серпня 2020, 15:09 5

ДП "Енергоатом" не допустив НАЗК до проведення перевірки

18 серпня 2020, 15:09 5
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Це вперше, коли фахівців агентства не допустили кудись з перевіркою
Це вперше, коли фахівців агентства не допустили кудись з перевіркою
Фото: Facebook
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Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як повідомляє RegioNews, про це передає пресслужба НАЗК.

НАЗК отримало низку повідомлень про можливі порушення на "Енергоатомі" від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ. Саме тому було розпочато антикорупційну перевірку підприємства. Проте наших фахівців просто не пустили на територію компанії", - зазначає голова НАЗК Олександр Новіков.

Фахівці НАЗК склали акт про недопуск до перевірки, який підписав в.о. президента підприємства Петро Котін. Отже, він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці.

У зв’язку з цим НАЗК внесе Котіну відповідний припис. У випадку повторного недопуску буде складений адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАЗК.

"Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики", - додав Новіков.

Загалом НАЗК у 2020 році було проведено 138 антикорупційних перевірок, у тому числі в Міністерстві внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному банку України та Державній екологічній інспекції, яка самостійно запросила фахівців НАЗК.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про гральний бізнес, оскільки це створить корупційні ризики.

Також повідомлялося, що НАЗК перевірить мільйонні доходи заступника Малюськи. У своїй декларації він вказав кілька об'єктів нерухомості та люксові автомобілі.

гроші закон НАЗК перевірки корупція
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