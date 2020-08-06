НАПК проверит миллионные доходы заместителя Малюськи

В своей декларации Виталий Василик указал несколько объектов недвижимости и люксовые автомобили

В своей декларации Виталий Василик указал несколько объектов недвижимости и люксовые автомобили

Фото: minjust

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции запустили проверку деклараций чиновников, в том числе и заместителя министра юстиции Дениса Малюськи Виталия Василика.

Об этом говорится на сайте нардепа Александра Дубинского, передает RegioNews.

Отмечается, что вероятно в НАПК заинтересовались люксовыми автомобилями и многомиллионными покупками Василика.

В своей декларации заместитель министра в частности указал:

жилой дом на 244 м.кв. в пгт Ярмолинцы (Хмельницкая область), где он прописан, без указания стоимости. Дом находится в собственности родственницы заместителя министра Ларисы Василик;

жилой дом на 560,8 м.кв. в с. Иванковичи (Киевская область), стоимостью около 3,5 млн грн;

земельный участок на тысячу четыреста девяносто девять г.кв. в с. Иванковичи (Киевская область), стоимостью почти 1,2 млн грн;

земельный участок на 2500 м.кв. в с. Большая Солтановка (Киевская область), стоимостью 189,4 тыс. грн;

земельный участок на 1200 м.кв. в с. Требуха (Киевская область), без указания стоимости (средняя цена на подобные наделы составляет около 195,5 тыс. грн);

земельный участок на 1912 г.кв. в с. Расавка (Киевская область), без указания стоимости;

гараж на 17,3 м.кв. в Вишневом (Киевская область), стоимостью около 15,3 тыс. грн;

машиноместо на 21,4 м.кв. в Киеве, стоимостью 363 тыс. грн.;

квартира 59 м.кв. в Киеве, в которой чиновник проживает с разрешения собственника.

Кроме того, как указывается, Виталий Василик задекларировал несколько роскошных автомобилей у себя и жены:

Maserati Levante GranLusso 2018 года выпуска стоимостью более 2,5 млн грн, которая числится на ООО "ИСТ АЛЬЯНС";

Land Rover Discovery 2016 года выпуска, стоимостью около 1,9 млн грн;

Land Rover Range Rover Evoque 2012 года выпуска, стоимостью 703 тыс. грн, который украли.

Volkswagen Touareg 2007 года выпуска за 350 тыс. грн.

Чиновник заявил о владении акциями ЧАО "Вексель А" и ЗАО "Графия Украина" стоимостью 24 тыс. грн и 40 грн соответственно. Еще в его собственности находятся корпоративные права на ГО "Общество защиты прав владельцев земельных паев села Кашперовка", ВГО "Лига народных адвокатов", ОО "ФК "Эвелина", БО БФ "Святого Валентина".

За 2019 год Василик получил следующие доходы:

3,5 млн грн – доход от предпринимательской деятельности;

1 млн грн – доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав;

103,7 тыс. – зарплата в Минюсте;

85 тыс. грн – проценты и бонусы от банковских счетов;

81,9 тыс. грн – доход от продажи права требования;

49,5 тыс. – зарплата в АБ Василика В.В.

В 2019 Виталий Василик взял кредит под залог земли и дома в Иванковичах в АО "Кристаллбанк" на 3,2 млн грн и еще 782 тыс. грн он одолжил у АО "Коломиец и Федоркин".

Напомним, нардепы хотят изменить отдельные положения Уголовного кодекса.