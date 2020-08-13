Повышение доллара до 30 гривен: в Минфине сделали заявление

По словам министра финансов, отток валюты из страны сократился

По словам министра финансов, отток валюты из страны сократился

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Министр финансов Сергей Марченко считает, что для резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен сейчас нет оснований.

Как сообщает RegioNews, об этом чиновник сказал в интервью изданию "Фокус".

"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении", — заявил Марченко.

При этом он отметил, что в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически уровняло платежный баланс.

"Тоесть отток валюты из страны сократился, и это снижает давление на валютный рынок", — добавил министр.

По его словам, Украине нужен курс гривны, что обеспечивает макроэкономическую стабильность.

"Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке", — сказал министр.

Ранее Марченко объяснил, какому бизнесу не подходит кредитная программа "5-7-9%".