В Минфине объяснили, какому бизнесу не подходит кредитная программа "5-7-9%"

Программа стартовала полгода назад

Программа стартовала полгода назад

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Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, какому бизнесу и почему не подходит программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стартовала полгода назад по инициативе президента.

Об этом он пояснил в эфире "Завтрак с 1+1", передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

По словам Марченко, эта программа не очень подходит для новых бизнесов и стартапов.

"Наверное, речь идет о стартапах. Действительно для новых бизнесов, новых кредитов эта программа не очень подходит. Потому условия по рефинансах не применяются. Там есть другие цели, инвестиционные. Но здесь действуют правила, как и в любом банке. Надо доказать, что ты способен вернуть кредит, что у тебя есть кредитная история, залог. Действительно, может для него не подходит эта программа", - пояснил министр финансов.

Он добавил, что сейчас Минфин для таких предпринимателей разработал программу гарантий, где государство гарантирует возврат 80% кредита, а лишь 20% - это будет риск для самого банка. Однако программа требует еще одобрения Верховной Радой.

"Мы разработали программу портфельных гарантий, которые будут позволять такого рода кредитам паковать в портфеле и государство будет гарантировать такие кредиты. Государство будет гарантировать полностью пул: 80% дает гарантию, 20% рисков банк берет на себя. Это новая инициатива. Мы сейчас хотим, чтобы парламент нас поддержал и в этом году запустили эту историю", - заявил Марченко.

Напомним, ранее стало известно, что в Минфине хотят отказаться от кредитов МВФ до 2023 года.