В Украине резко просела прибыль госбанков: в НБУ назвали причину

Одна из причин - падение спроса на кредиты госбанков

Одна из причин - падение спроса на кредиты госбанков

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Прибыль государственных банков составила 16,2 млрд грн в первом полугодии текущего года.

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Министерство финансов.

Так, сообщается, что за отчетный период прибыль госбанков сократилась на 17% или на 3,4 млрд грн, по сравнению с январем-июнем 2019 года.

В НБУ подчеркивают, что сокращение прибыли связано с ростом затрат на формирование резервов банков.

С начала года кредитный портфель госбанков сократился на 0,7% или на 1,5 млрд грн.

Министерство отмечает падение спроса на кредиты госбанков – на 5,7% или на 13,1 млрд грн – во втором квартале 2020 года.

В то же время, наблюдается рост объема клиентских средств на обслуживании в банковском госсекторе – на 10% или на 58,6 млрд грн.

В частности, объем средств юридических лиц вырос на 6% или на 15,5 млрд грн, физических – на 12% или на 41,1 млрд грн.

Напомним, в Нацбанке уволили еще одного заместителя главы.