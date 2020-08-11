В Украине резко просела прибыль госбанков: в НБУ назвали причину
Прибыль государственных банков составила 16,2 млрд грн в первом полугодии текущего года.
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Министерство финансов.
Так, сообщается, что за отчетный период прибыль госбанков сократилась на 17% или на 3,4 млрд грн, по сравнению с январем-июнем 2019 года.
В НБУ подчеркивают, что сокращение прибыли связано с ростом затрат на формирование резервов банков.
С начала года кредитный портфель госбанков сократился на 0,7% или на 1,5 млрд грн.
Министерство отмечает падение спроса на кредиты госбанков – на 5,7% или на 13,1 млрд грн – во втором квартале 2020 года.
В то же время, наблюдается рост объема клиентских средств на обслуживании в банковском госсекторе – на 10% или на 58,6 млрд грн.
В частности, объем средств юридических лиц вырос на 6% или на 15,5 млрд грн, физических – на 12% или на 41,1 млрд грн.