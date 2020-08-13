Підвищення долара до 30 гривень: у Мінфіні зробили заяву

За словами міністра фінансів, відтік валюти з країни зменшився

За словами міністра фінансів, відтік валюти з країни зменшився

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Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень зараз немає підстав.

Як повідомляє RegioNews, про це урядовець сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Я не бачу передумов для досягнення курсом такого значення. І не бачу інструментів, за допомогою яких хто-небудь може вплинути на рух курсу в цьому напрямку", — заявив Марченко.

При цьому він зазначив, що у зв'язку з карантином обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, тоді як експорт упав усього на 6%, що фактично вирівняло платіжний баланс.

"Тобто відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", — додав міністр.

За його словами, Україні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність.

"Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокову ситуацію на ринку", — сказав міністр.

Раніше Марченко пояснив, якому бізнесу не підходить кредитна програма "5-7-9%".