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04 августа 2020, 19:40 1

Фирма Ярославского и китайские инвесторы займутся заводом "Мотор Cич"

04 августа 2020, 19:40 1
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Достигнута договоренность с компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited
Достигнута договоренность с компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited
Фото из открытых источников
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Представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обе стороны будут совместно развивать запорожский ПАО "Мотор Cич".

Об этом сообщает официальный сайт DCH, пишет Regionews.

В сообщении, в частности, отмечается, что компания Александра Ярославского DCH уже имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка".

Справка: ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В 2016 г. предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн.

Напомним, вчера стало известно, что сын эксвладельца "Мотор Сичи" Александр Богуслаев купил остров вблизи Италии за 10 млн евро.

производство покупка Ярославский Александр Завод Мотор Сич
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