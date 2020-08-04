Во Львове на химическом заводе произошел взрыв

Сразу после взрыва руководство завода не пропускало ни полиции, ни спасателей на территорию предприятия

Сразу после взрыва руководство завода не пропускало ни полиции, ни спасателей на территорию предприятия

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В понедельник, 3 августа, около 19.00, на химическом заводе, который находится во Львове по улице Раховской, раздался взрыв.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавших в результате взрыва нет. По предварительной информации, происшествие произошло из-за изношенности металла. В службе безопасности предприятия говорят, что разорвало оборудования.

Свидетели рассказывают, что сразу после взрыва на завод не впускали ни полицию, ни спасателей. Но впоследствии экстренные службы все-таки смогли попасть внутрь и осмотреть место взрыва.

Спасатели уверяют – никакой опасности для людей сейчас нет.

"По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала давления, через это произошел взрыв. Сотрудниками ГСЧС были проведены замеры опасных химических веществ. Опасных веществ не обнаружено. Для людей никакого вреда не будет", - рассказал заместитель начальника Сиховского государственной пожарно-спасательной части Роман Типа.

По словам спасателей, ничего опасного на химзаводе не производили. Там только заправляли кислородные баллоны, которые используют в больницах.

Напомним, в Украине с 4 по 6 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов.

Вчера, 3 августа, на Полтавщине сгорело восемь гектаров леса.