09:46  04 августа
В Украине 1061 новый случай COVID-19, количество больных снова выросло
11:50  04 августа
Во Львове на химическом заводе произошел взрыв
08:17  04 августа
В зоне ООС за минувшие сутки три обстрела, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
04 августа 2020, 10:45 7

На Полтавщине сгорело восемь гектаров леса

04 августа 2020, 10:45 7
Читайте також українською мовою
Огонь уничтожил восемь гектаров леса и столько же гектаров лесной подстилки
Огонь уничтожил восемь гектаров леса и столько же гектаров лесной подстилки
Читайте також
українською мовою

В селе Милорадово, в лесном массиве Боровского лесничества ГП "Полтавское лесное хозяйство", что на Полтавщине, произошел масштабный пожар

Об этом сообщает Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, передает RegioNews.

Происшествие случилось вчера, 3 августа, огонь уничтожил восемь гектаров верхового леса и восемь гектаров лесной подстилки. Огнеборцам удалось спасти территорию, площадью в 11,5 гектаров.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и убытки, которые понесло лесничество.

Напомним, что в Украине с 4 по 6 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов.

лес пожар убытки спасатели Полтавская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »