На Полтавщине сгорело восемь гектаров леса

Огонь уничтожил восемь гектаров леса и столько же гектаров лесной подстилки

Огонь уничтожил восемь гектаров леса и столько же гектаров лесной подстилки

В селе Милорадово, в лесном массиве Боровского лесничества ГП "Полтавское лесное хозяйство", что на Полтавщине, произошел масштабный пожар

Об этом сообщает Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, передает RegioNews. Происшествие случилось вчера, 3 августа, огонь уничтожил восемь гектаров верхового леса и восемь гектаров лесной подстилки. Огнеборцам удалось спасти территорию, площадью в 11,5 гектаров. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и убытки, которые понесло лесничество. Напомним, что в Украине с 4 по 6 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов.

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