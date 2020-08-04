На Полтавщине сгорело восемь гектаров леса
Огонь уничтожил восемь гектаров леса и столько же гектаров лесной подстилки
Огонь уничтожил восемь гектаров леса и столько же гектаров лесной подстилки
В селе Милорадово, в лесном массиве Боровского лесничества ГП "Полтавское лесное хозяйство", что на Полтавщине, произошел масштабный пожар
Об этом сообщает Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, передает RegioNews.
Происшествие случилось вчера, 3 августа, огонь уничтожил восемь гектаров верхового леса и восемь гектаров лесной подстилки. Огнеборцам удалось спасти территорию, площадью в 11,5 гектаров.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и убытки, которые понесло лесничество.
Напомним, что в Украине с 4 по 6 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов.
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины